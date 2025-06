POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Waldsee (ots) - Am Donnerstagabend (19.06.25) gegen 18:45 Uhr kam es an einer Gaststätte in der Rheinauenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte zunächst ein 32-Jähriger Pfefferspray auf zwei Personen (25 Jahre und 27 Jahre) und stach später mit einem Messer in ein Bein des 27-Jährigen. Beide Personen erlitten durch das Pfefferspray Verletzungen im ...

mehr