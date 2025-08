POL-Pforzheim: (CW) Calw - Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Dobel (ots) - Von Freitagabend bis Montagmorgen wurde in einen Kindergarten in Dobel eingebrochen, entwendet wurde jedoch nichts. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen durch bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Neue Herrenalber Straße in Dobel eingebrochen worden. Die Einbrecher verschafften sich ...

