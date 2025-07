Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Föritztal (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.45 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Sonneberger Polizei und gab an, dass ein PKW ohne Kennzeichen unterwegs sei, der Fahrer habe vermutlich Alkohol konsumiert. Durch die eingesetzten Beamten konnte das genannte Fahrzeug sowie der Fahrer kurze Zeit später in Föritztal einer Kontrolle unterzogen werden. Der mit dem 63-jährigen Fahrer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

