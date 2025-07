Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.55 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW die B281 aus Richtung Arnsgereuth kommend in Richtung Saalfeld. Hier sei sie einem über die Straße laufenden Reh ausgewichen und kollidierte in der Folge rechts mit der Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug nach links in den Graben und überschlug sich einmal. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

