Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.50 Uhr, hielt die 45-jährige Fahrerin eines Kleintransporters in Uhlstädt-Kirchhasel in der Rudolstädter Straße an. Dies beachtete die 39-jährige Fahrerin eines PKW nicht und fuhr auf den Transporter auf. Verletzt wurde niemand. Der mit der 39-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell