Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, gegen 11.00 Uhr, befuhr der 56-jährige Fahrer eines PKW die Bahnhofstraße in Saalfeld, aus dem Kreisverkehr kommend, in Richtung Stadtmitte. Nach ca. 100 Metern beabsichtigte er nach links zu fahren, um so verbotswidrig zu wenden. (einseitige Fahrstreifenbegrenzung) Dies beachtete der hinter ihm fahrende 72-jährige Fahrer eines Motorrades zu spät und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell