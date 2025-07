Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Teichröda (ots)

Am Montag, gegen 16.50 Uhr, befuhr die 28-jährige Fahrerin eines PKW die B 85 von Rudolstadt kommend in Richtung Teichel. Am Ende einer langen Rechtskurve brach das Fahrzeug aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden 52-jährigen Fahrer eines PKW zusammen. Das Fahrzeug des Mannes wurde durch die Kollision in ein angrenzendes Feld katapultiert. Die 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis 20.00 Uhr kam es im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell