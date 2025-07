LPI-SLF: Unfall mit Motocross-Maschine - 18-Jähriger schwerverletzt

Tripis (ots) - In der Zeit vom 12.07.2025, 22:00 Uhr, bis zum 13.07.2025, 00:20 Uhr, wurde ein in der Braunsdorfer Straße abgestelltes Leichtkraftfahrzeug (blau, Marke Ligier, mit Versicherungskennzeichen) durch Unbekannte auf die Seite geworfen und dadurch in Höhe von mehreren hundert Euro beschädigt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgagsnummer 0180478 entgegen. Rückfragen ...

