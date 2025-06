Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Container

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. In einem nicht bekannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Lager- und Bürocontainer im Auweg in Obersuhl. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen einen Laptop und eine Geldkassette und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Entdeckt wurde der Einbruch am Donnerstagmorgen (26.06.). Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

