POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 17:30 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße. Hierzu hebelte sie die Wohnungstür auf und gelangte so in das Innere. In der Wohnung durchwühlte die Täterschaft die Wohnräume nach Diebesgut und erbeutete eine Uhr im Wert von etwa 1.500 Euro. Ob weitere Wertsachen gestohlen wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

