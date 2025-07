Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrerin begeht Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr befuhr eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin den Gehweg entlang der Bahnhofsstraße in Fahrtrichtung B3 und kollidierte mit einem wartenden Volkswagen, der von einem Parkplatz auf die Bahnhofsstraße einfahren wollte. Nach kurzer Unterredung zwischen den Unfallbeteiligten, setzte die E-Scooter-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne ihrer Daten zu hinterlassen. Der Unfallschaden am Auto beläuft sich auf ungefähr 700 Euro.

Die Fahrerin des E-Scooters konnte wie folgt beschrieben werden:

- etwa 16 Jahre alt, - ungefähr 165 cm groß, - afroamerikanischer Phänotyp, - bekleidet mit einer langen schwarzen Hose und einem rosa Oberteil.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

