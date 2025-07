Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibenwischer von Auto abgebrochen - Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft ein geparktes Auto in der Lindenstraße. Ersten Ermittlungen zufolge betraten Unbekannte ein Grundstück, auf dem der Besitzer seinen VW am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr geparkt hatte. Als er am Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Scheibenwischer abgebrochen worden war. Auch die Frontscheibe sowie die Motorhaube wiesen Beschädigungen auf. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei etwa 1.300 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell