Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Person entwendet Schmuck - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am gestrigen Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr entwendete eine unbekannte Person Schmuck im Wert von 1.800 Euro. Die unbekannte Täterschaft brach dazu gewaltsam in eine Wohnung in der Uhlandstraße ein und entwendete aus dieser Schmuck sowie einen Ersatzschlüssel. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person oder einem auffälligen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon 0621 174-4444, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell