POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall beim Vorbeifahren - rund 8.000 Euro Unfallschaden

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 11:30 Uhr in Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 73-jährige BMW Fahrerin wollte in eine Parklücke einfahren und musste verkehrsbedingt auf der Fahrbahn anhalten. Der hinter ihr fahrende 84-jährige Fahrer eines BMW X3 entschied sich, nicht zu warten und versuchte, an dem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Dabei unterschätzte er den seitlichen Abstand und streifte mit seinem Fahrzeug die Stoßstange des BMWs. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben trotz der Kollision fahrbereit.

