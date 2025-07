Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Missachtung der "rechts-vor-links-Regelung" führt zum Unfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr um kurz vor 08:30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw auf der "Alten Eppelheimer Straße" in Richtung Mittermaierstraße. Zur gleichen Zeit war eine 37-Jährige mit ihrem Seat auf der Kirchstraße unterwegs und bog dann nach rechts auf die "Alte Eppelheimer Straße" ab. Dabei missachtete der LKW-Fahrer ihre Vorfahrt und es kam auf der Kreuzung zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, aber es entstand mit 12.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Der Seat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

