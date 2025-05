Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson-Fahrer bei Unfall verletzt

Vollenborn (ots)

Einen Land- und Forstwirtschaftsweg zwischen Vollenborn und Gerterode befuhr am Sonntag, gegen 19.45, ein Simson-Fahrer. In einer Kurve kam der 15-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr hierbei eine nebenliegende Grasfläche und fiel mit seinem Kleinkraftrad auf die Seite. Der Jugendliche verletzte sich hierbei leicht und kam in das nächstgelegene Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden.

