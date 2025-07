Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - ein Fahrgast verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der Heidelberger Bahnstadt wurde am Dienstagmorgen ein Fahrgast verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Straßenbahn der Linie 22 war gegen 8.40 Uhr in der Straße "Grüne Meile" in Richtung Czernyring unterwegs. Rechts der Gleise fuhr ein Autofahrer und wollte in Höhe der Da-Vinci-Straße nach links abbiegen. Hierzu musste er die Gleise queren. Aufgrund eines Lastwagens, der zum Be- und Entladen auf dem Linksabbiegerstreifen stand, war jedoch dessen Sicht und Fahrweg beeinträchtigt. Der unbekannte Autofahrer nutzte zunächst den Geradeausfahrstreifen und bog schließlich, trotz Rotlichts, nach links ab. Erst jetzt nahm er die Straßenbahn wahr und hielt an. Allerdings ragte sein Fahrzeug schon etwas in den Gleisbereich hinein, sodass die Fahrerin der Straßenbahn eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte eine 63-jährige Mitfahrerin in der Bahn und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Straßenbahn zum Stillstand gekommen war, fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug über die Gleise in die Da-Vinci-Straße einfach weiter. Zu einer Berührung zwischen Auto und Straßenbahn war es zuvor nicht gekommen.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Audi gehandelt haben.

Der Fahrer des Audi wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Etwa 68 bis 75 Jahre alt - Kurze, weiße Haare - Brillenträger

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang aber auch zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell