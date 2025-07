Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Fahrerin flüchtet nach Unfall mit E-Scooter-Fahrerin - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Ahornstraße ein Unfall zwischen einer bislang unbekannten Autofahrerin und einer 18-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Anschließend entfernte sich die Fahrerin des schwarzen Mercedes-Benz von der Unfallörtlichkeit, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Die 18-Jährige fuhr entlang der Ahornstraße in Richtung Stahlbadstraße, als sie gegen 15:45 Uhr mit dem viertürigen Mercedes-Benz einer Unbekannten an der Einmündung zum Eschenweg kollidierte. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge beabsichtigte die Autofahrerin vom Eschenweg nach links auf die Ahornstraße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der E-Scooter-Fahrerin. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die 18-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Am E-Scooter der Marke "Navee" entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Die Unfallverursacherin wurde wie folgt beschrieben:

- weiblich - circa 35 bis 45 Jahre alt - sonnengebräunte Haut

Der neuwertige Mercedes soll im Frontbereich unterhalb der Motorhaube silberfarbig gewesen sein und im Heckbereich einen hellen Aufkleber gehabt haben.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

