POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sachschaden von über 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Leimen. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer missachtete gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Bürgermeister-Weidemaier-Straße/Hirtenwiesenstraße die Vorfahrt einer 76-jährigen Skoda-Fahrerin und stieß mit ihrem Auto zusammen. Beide Beteiligten kamen ...

mehr