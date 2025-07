Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B37: Storch sorgt für tierischen Polizeieinsatz

Heidelberg/B37

Am frühen Montagabend wurde dem Verkehrsdienst Heidelberg gegen 17:55 Uhr ein verletzter Storch am Fahrbahnrand der B37 zwischen dem Heidelberger Ortsausgang und der Abfahrt Heidelberg-Wieblingen in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet.

Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte das Tier am rechten Fahrbahnrand antreffen. Beim ersten Versuch, den Vogel einzufangen, flatterte dieser auf die Gegenfahrbahn. Nach kurzer Zeit gelang es der Polizei schließlich, den Storch auf einen angrenzenden Schotterparkplatz zu leiten und einzufangen.

Das Tier wurde anschließend an die verständigte Tierrettung übergeben. Nach einer ersten Einschätzung war der Storch stark unterernährt und deshalb flugunfähig.

Aufgrund des Einsatzes kam es zu kurzfristigen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen der B37 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg (A656/B37) und der Abfahrt Heidelberg-Wieblingen (L637).

