Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Über rote Ampeln gefahren und dabei ein verbotenes Messer mit sich geführt

Mannheim (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt fiel am Dienstag ein Motorroller auf, der vom Quadrat K 4 in Richtung K 3 fuhr und dabei zwei rote Ampeln missachtete. Bei der Kontrolle des 55-jährigen Fahrers um kurz nach 20 Uhr bemerkte die Streife den Clip eines Messers an der rechten Hosentasche des Mannes. Eine Überprüfung bestätigte den ersten Verdacht. Bei der Waffe handelte es sich um ein verbotenes Einhandmesser. Der Gegenstand wurde von der Polizei sichergestellt. Der 55-Jährige muss sich nun wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell