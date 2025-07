Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Frontalzusammenstoß zweier Pkw - vier leicht verletzte Personen

Heidelberg-Boxberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr kam es auf der Straße zwischen dem Heidelberger Emmertsgrund und dem Gewerbegebiet Heidelberg-Süd zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt vier Personen verletzt wurden.

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Daimler-Benz die Straße Am Götzenberg von der B3 kommend in Richtung Emmertsgrund. In einer Rechtskurve kam er nach links in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Ford kollidierte. In dem Ford Focus wurden sowohl die 39-jährige Fahrzeugführerin als auch deren 40-jähriger Beifahrer sowie ein einjähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden allesamt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auch der 34-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Fachfirma hinzugezogen werden. Die Unfallaufnahme war gegen 19:00 Uhr beendet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer des Daimler-Benz Citan Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 34-Jährige wurde im weiteren Verlauf zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell