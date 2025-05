Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rechtsgerichtete Aufkleber angebracht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dorndorf: An einen Zigarettenautomaten in der Eschenstraße brachten Unbekannte unzählige Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt sowie auch Symboliken an. Durch die Sachbeschädigung ist dem Betreiber ein Schaden entstanden und zusätzlich ist durch den politischen Inhalt die Strafnorm wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllt worden. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Tat durch die Polizei. Im Rahmen dessen wird auch eine Videoüberwachung ausgewertet.

