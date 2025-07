Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unbekannter LKW-Fahrer verursacht Unfall beim Rückwärtsfahren - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 02:15 Uhr auf dem Rastplatz "Fliegwiese" an der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg ein Unfall, bei dem ein LKW sowie ein Linienbus beteiligt waren.

Ersten Unfallermittlungen zufolge stieß ein LKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Linienbus. Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden an dem Bus der Marke Mercedes-Benz beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

