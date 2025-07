Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaiserring - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Toyotafahrer den Kaiserring vom Hauptbahnhof Mannheim kommend in Richtung Wasserturm auf dem mittleren Fahrstreifen. Eine bislang unbekannte SUV-Fahrerin befuhr den linken der drei möglichen Fahrsteifen zum Linksabbiegen. Aus bislang unbekannten Gründen wechselte die SUV-Fahrerin von der linken, auf die mittlere Spur und kollidierte damit mit dem linken Kotflügel des roten Toyotas. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich die SUV-Fahrerin, ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder der weiblichen SUV-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer: 0621 174-3310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell