Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Fokus Güterverkehr

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen führte seit dem frühen Mittwochmorgen (19.02.) umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf den gewerblichen Güterverkehr, sprich Lastkraftwagen und Co. durch. Unterstützt wurden dabei die örtlichen Einsatzkräfte von Beamtinnen und Beamten aus Duisburg, Essen und Krefeld.

An insgesamt fünf Kontrollbereichen wurden Lastkraftwagen und deren Berufskraftfahrer genau unter die Lupe genommen. Zuvor wurden sie an verschiedenen Stellen von Kradfahrern mit dem leuchtenden Hinweis "Folgen" zu der Kontrollstelle auf der Lindnerstraße in Oberhausen-Buschhausen gelotst. Insgesamt wurden innerhalb mehrerer Stunden 44 Lkw angehalten und kontrolliert. Hierbei wurden diverse Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Ausrüstungsvorschriften, die Ladungssicherung und Verhaltensvorschriften festgestellt und geahndet. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt werden.

Für den Einsatz, der im Rahmen der sogenannten "Roadpol-Kontrollwoche Truck & Bus" stattfand, bedankt sich die Polizei Oberhausen ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit den eingesetzten Kräften aus Duisburg, Essen und Krefeld.

