Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gasgeruch im Kinderzimmer

Aurich (ots)

Am Samstagnachmittag bemerkten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Popenser Straße plötzlich einen verdächtigen Geruch in ihrer Wohnung. Sie vermuteten eine Gasausströmung, verließen folglich das Gebäude und setzten einen Notruf ab. Kurz darauf anrückende Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich betraten die Räumlichkeiten mit einem Messgerät und versuchten, ein mögliches Gasleck ausfindig zu machen. Doch sowohl im Kinderzimmer, in dem der Geruch ursprünglich festgestellt worden war, als auch den weiteren Räumen ergaben die Messungen keine wahrnehmbaren Auffälligkeiten. Der wenig später eintreffende Energieversorger erhob mit einem noch sensibleren Gerät ebenfalls Messwerte, konnte aber gleichermaßen keine Feststellung machen und eine Gasausströmung damit ausschließen. Die Feuerwehr rückte nach gut einer halben Stunde wieder ab.

