FW-AUR: Brennendes Carport bedroht Doppelhaus

Aurich-Pfalzdorf (ots)

Nur durch schnelles Eingreifen haben Einsatzkräfte der Feuerwehren Plaggenburg und Middels am Freitagabend das Übergreifen eines Carportbrandes auf ein Wohngebäude verhindert. Um 17:53 Uhr waren die Feuerwehrleute in die Pfalzdorfer Straße alarmiert worden, beim Eintreffen stand der rückwärtige Teil des direkt an ein Doppelhaus grenzenden Unterstands bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig und unbeschadet in Sicherheit bringen können. Atemschutzgeräteträger gingen umgehend mit zwei Strahlrohren gegen die Flammen vor.

Während die Ausbreitungsgefahr des Feuers auf die unmittelbar angrenzende Haushälfte durch die energisch durchgeführte Brandbekämpfung schnell eingedämmt werden konnte, offenbarten sich den Einsatzkräften während der Löscharbeiten noch ein E-Bike sowie eine Gasflasche, die unterhalb des Carports abgestellt und durch die Flammen bereits beaufschlagt worden waren. Diese wurden auf schnellstem Wege aus dem Gefahrenbereich entfernt. Gut eine halbe Stunde benötigten die Atemschutztrupps, um das Feuer vollständig abzulöschen. Immer wieder kontrollierten sie die Holzkonstruktion sowie den Übergang zum Gebäudedach dabei auf mögliche Glutnester.

Da die Bewohner beim Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen geschlossen hatten, kam es nur zu einer minimalen Rauchausbreitung in das Gebäudeinnere. Nach Abschluss der Löscharbeiten war es ihnen unter Einleitung von Lüftungsmaßnahmen somit möglich, wieder in ihr Zuhause zurückzukehren. Zwischenzeitlich kamen sie bei Nachbarn unter. Das durch die Flammen erheblich beschädigte Carport wurde im Anschluss von der Stromversorgung getrennt und durch die Polizei beschlagnahmt. Gut eineinhalb Stunden waren die rund 45 Einsatzkräfte vor Ort. Während des Eintreffens hatte sich ein Feuerwehrmann verletzt und musste durch den ebenfalls angerückten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, welches er noch am Abend wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell