Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pressemitteilung der Polizei Duisburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Oberhausen (ots)

An einem Montagmorgen im April 2023 (03. April 2023, 09:25 Uhr) hob ein bisher unbekannter Mann mit einer gefälschten EC-Karte eines Geschädigten aus Bayern in diversen Supermarktfilialen und Tankstellen in Duisburg, Gelsenkirchen, Essen und Oberhausen einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag ab. Die Polizei sucht noch immer nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Fahndung und ein Bild des Mannes finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/159901

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 32 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell