Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bürgerhinweis führt zur Ergreifung von zwei polnischen Verdächtigen

Krauschwitz (Landkreis Görlitz) (ots)

Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, teilte eine aufmerksame Bürgerin aus Krauschwitz (Landkreis Görlitz) der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit, dass in der Nähe ihres Hauses im Ortsteil Klein Priebus schon seit geraumer Zeit ein Fahrzeug stehe, in welchem zwei Personen sitzen. Den betreffenden polnischen Renault und seine Insassen sahen sich Bundespolizisten kurz darauf etwas näher an. In dem Pkw trafen sie auf ein polnisches Duo im Alter von 27 und 31 Jahren. Im Kofferraum des Fahrzeuges selbst fanden sich u. a. ein Fahrrad, Werkzeuge, gefüllte Benzinkanister. Im Handschuhfach sind außerdem zwei Böller der Kategorie 3 sowie zwei Tütchen mit einer kristallinen Substanz entdeckt worden. Hinsichtlich der Pyrotechnik und der Substanz scheint der Fall vergleichsweise eindeutig zu sein, wurden in dem Zusammenhang doch Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Was es allerdings mit den gefundenen Gegenständen auf sich hat, werden nun die Ermittlungen zeigen, welche das Polizeirevier Weißwasser zunächst übernommen hat.

