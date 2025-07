Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rettungskräfte bedroht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr bedrohte ein noch unbekannter Mann Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, welche sich bei einem medizinischen Notfall in der Relaisstraße befanden. Die Einsatzkräfte waren dabei, eine Patientin in einem Auto zu versorgen, als der Unbekannte die medizinischen Maßnahmen störte. Er führte einen Hund mit sich, welcher die Notfallsanitäter immer wieder bei der Arbeit behinderte. Auf die Bitte, den Hund fern zu halten, fragte der Unbekannte in beleidigender Absicht, ob der Sanitäter schwul sei. Der Mann wurde immer ungehaltener und aggressiver, weshalb die Sanitäter die Polizei verständigten. Er forderte die Einsatzkräfte auf, den Rettungswagen zur Seite zu fahren, dass er die hilfsbedürftige Frau selbstständig ins Krankenhaus fahren könne. Weiterhin drohte er den Sanitätern mit körperlicher Gewalt, wonach er zu der Frau ins Auto stieg und mit ihr davonfuhr. Eine Fahndung nach dem Mann sowie dem Auto verlief ohne Erfolg. Er wird wie folgt beschrieben: auffällig Groß (etwa 2 Meter), sportliche Statur, Glatze, soll ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben, trug einen spitz zulaufenden grau melierten Bart. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannte geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell