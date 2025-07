Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a. d. B./BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: 25.000 Euro Schaden nach Unfall auf Autobahn

Hirschberg a. d. B. (ots)

Am Dienstag gegen 11 Uhr kollidierte auf der BAB5 bei Hirschberg ein 54-jähriger KIA-Fahrer mit einem LKW und verursachte einen Sachschaden von 25.000 Euro. Der 54-Jährige war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sich zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg eine Wanderbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der Autofahrer musste letztlich auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei er aus noch nicht geklärter Ursache seitlich mit einem dort fahrenden LKW kollidierte. Während der LKW nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen konnte, war der KIA so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell