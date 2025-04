Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Kührstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Kührstedt. Am Dienstagnachmittag (01.04.2025), gegen 14:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Kührstedt. Eine 47-jährige Bremerhavenerin musste mit ihrem Pkw Audi A4 verkehrsbedingt wegen eines Linksabbiegers abbremsen. Ein 28-jähriger Geestländer, der mit seinem Pkw Ford Kuga hinter ihr fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Infolgedessen verletzten sich die Bremerhavenerin und ihr 55-jähriger Beifahrer leicht leicht. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, in Summe geschätzt mehr als 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell