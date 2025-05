Feuerwehr Ense

FW Ense: Alarmübung aller Einheiten der Feuerwehr Ense

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Am vergangenen Samstag um 15 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Ense über die normale Alarmierung zu einer von der Wehrführung vorgeplanten Alarmübung bei der Firma WDM Deutenberg nach Höingen alarmiert.

Angenommen wurde ein Industriebrand mit insgesamt sieben vermissten Personen, wovon 2 Personen mit technischem Gerät gerettet werden mussten.

Zusätzlich wurde eine sog. "Mayday-Lage"eingespielt, bei der angenommen wurde, dass sich eine Einsatzkraft 'im Atemschutzeinsatz' verletzt hat und somit von einem Sicherheitstrupp aus dem Gefahrenbereich gerettet werden musste.

Für die Übung wurde ein komplettes Hallenschiff mit Nebelmaschinen bis zur Nullsicht vernebelt, um die Übung möglichst realitätsnah ablaufen zu lassen.

Zur Brandbekämpfung wurden drei Hydranten im Industriegebiet sowie eine Zisterne auf dem Betriebsgelände der Firma WDM Deutenberg und eine Zisterne der Firma Knauf Interfer genutzt. Insgesamt wurden in der Spitze über 5000 Liter/Minute gefördert.

Zu Übungs- und Ausbildungszwecken wurde ebenfalls die letzte Woche eingetroffene Drehleiter in die Übung einbezogen.

Hauptaugenmerk lag in der Zusammenarbeit und Korrdination aller Enser Einheiten, der Abschnittsbildung und der Kommunikation nach vorhandenem Funkkonzept, der Menschenrettung und einer ausreichenden Wasserversorgung im Industriegebiet für eben solche Einsatzlagen.

Am Gerätehaus in Bremen fand im Anschluss an die Aufräumarbeiten und nach einer kleinen Stärkung vom Grill noch die Nachbesprechung aller Einsatzkräfte zur Übung statt.

Einen herzlicher Dank gilt den Firmen WDM Deutenberg und Knauf interfer und deren Mitarbeitern, die an einem Samstag Nachmittag ihr Betriebsgelände zur Verfügung gestellt haben und natürlich den ca. 110 Kameraden der Feuerwehr Ense, die an der Übung teilgenommen haben.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell