Feuerwehr Ense

FW Ense: Anhörung zur Ernennung des Zugführers Zug II

Harald Mohr für 6 Jahre ernannt

Bild-Infos

Download

Ense (ots)

Im Anschluss an eine Zugübung des 2. Zuges (bestehend aus den Löschgruppen Niederense, Oberense und Sieveringen)fand unter Leitung des stellv. Leiters der Wehr, Thomas Meier, die Anhörung des Zuges zur Personalie des neuen Zugführers statt. Die Anwesenden stimmten einstimmig für Harald Mohr, der dann die Bestellungsurkunde zum Zugführer überreicht bekam. Der 56-jährige Brandoberinspektor ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern; aktiv in der Feuerwehr ist er seit 1987. Mohr, der im Hauptberuf als technischer Betriebswirt arbeitet, ist seit 2021 stellvertretender Zugführer und tritt nun die Nachfolge des im letzten Jahr verstorbenen Thomas Schäfer an. Stellvertretender Zugführer bleibt Ulrich Busemann (Löschgruppe Oberense).

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell