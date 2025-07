Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Schussabgabe - Gasdruckwaffe und Betäubungsmittel beschlagnahmt

Königsee (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei eine mutmaßliche Schussabgabe in einem Mehrparteienhaus in Königssee gemeldet. Ein Anrufer informierte über den Notruf, dass ein Mann ihn mit einer Waffe bedroht habe. Mehrere Funkstreifenbesatzungen wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt. Vor Ort ergab sich folgender vorläufiger Sachverhalt: Ein 54-jähriger Mann wollte eine Bekannte in dem Wohnhaus besuchen. Dies missfiel einem 36-jährigen Bewohner, woraufhin es zu einem Streit und einem Handgemenge zwischen beiden Männern kam. Um seiner Forderung, das Haus zu verlassen, Nachdruck zu verleihen, soll der 36-Jährige eine Waffe gezogen und in der Hand gehalten haben. Nach Angaben des 54-Jährigen kam es im Anschluss zu mehreren Schussgeräuschen. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei dem 54-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt. Bei dem 36-jährigen Tatverdächtigen wurden im Zuge einer Wohnungsnachschau die mutmaßlich eingesetzte Gasdruckwaffe sowie ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Umständen aufgenommen, es wird aufgrund mehrerer Tatbestände ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell