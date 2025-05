POL-HAM: Kontrollen in der Waffenverbotszone - Reizstoffsprühgerät und Schreckschusspistole sichergestellt

Hamm-Mitte (ots) - Am 3. Mai, gegen 21.45 Uhr, wurde durch einen 19-jährigen männlichen Tatverdächtigen ein Abfallbehälter in der Nähe eines Altenheimes an der Friedrichstraße angezündet. Durch das beherzte eingreifen eines Zeugens konnte das übergreifen des Feuers auf das Altenheim verhindert werden. Der Abfallcontainer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der 19- jährige Tatverdächtige konnte im Anschluss ...

