POL-HAM: Garagenbrand an der Tannhäuser Straße

Hamm - Uentrop (ots) - Am 2. Mai, gegen 22. 50 Uhr, entstand auf einem Dachboden am Hartriegelweg aus bislang unbekannten Gründen ein Brand in einer Doppelhaushälfte. Durch das beherzte Einschreiten der Anwohner konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Ein übergreifen des Feuers auf die anliegende Doppelhaushälfte konnte somit verhindert werden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht ...

mehr