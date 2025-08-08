PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mann nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Schwer verletzt worden ist ein 53-jähriger Mann, als er einen Zebrastreifen in der Hahnerstraße überquert hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte am späten Freitagvormittag gegen 11.10 Uhr ein 53-jähriger Mann die Hahner Straße an einem Zebrastreifen, als er aus derzeit nicht näher bekannten Gründen von einer herannahenden Pkw-Lenkerin angefahren wurde. Durch die Kollision wurde der 53-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 68-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, eine Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

