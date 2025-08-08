PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Fahrzeugbrand in Parkhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Wildbad (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Ladestraße gerufen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein im Parkhaus abgestellter Citroen in Brand. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das vollkommen ausgebrannte Fahrzeug bereits durch die ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr gelöscht worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere der Brandentwicklung und des Brandortes, geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei bittet Zeugen, die Donnerstagabends verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ladestraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/ 186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:20

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500

    Pforzheim (ots) - Am Donnerstag hat der Verkehrsdienst Freudenstadt ein besonderes Augenmerk auf die Bundesstraße 500 gelegt. Im Bereich des Parkplatzes Zimmerholz wurden insgesamt 1228 Fahrzeuge überwacht, ein Autofahrer musste neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Dabei ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 07:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Rohbau

    Niefern (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in einen Rohbau im Weinbergweg im Ortsteil Niefern eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangten die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt in den im Weinbergweg befindlichen Rohbau. In der Folge ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:40

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw-Fahrer alleinbeteiligt verunfallt

    Kämpfelbach (ots) - Am Donnerstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der L 570 in Bilfingen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 10:40 Uhr von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Der 73-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren