POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Fahrzeugbrand in Parkhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Ladestraße gerufen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein im Parkhaus abgestellter Citroen in Brand. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das vollkommen ausgebrannte Fahrzeug bereits durch die ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr gelöscht worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere der Brandentwicklung und des Brandortes, geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei bittet Zeugen, die Donnerstagabends verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ladestraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/ 186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

