Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Rohbau

Niefern (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in einen Rohbau im Weinbergweg im Ortsteil Niefern eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangten die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt in den im Weinbergweg befindlichen Rohbau. In der Folge entwendeten sie im Inneren diverse Werkzeuge und gingen in unbekannte Richtung flüchtig. Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

