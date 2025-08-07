Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Einbruch in Freibad - Zeugenaufruf

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde von Dienstagabend auf Mittwochmorgen in ein Freibadkiosk sowie ein Badmeisterbüro in Bad Teinach-Zavelstein eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die Einbrecher durch gewaltsames Aufbrechen der Türen unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Insgesamt wurde Bargeld in einem oberen dreistelligen Bereich entwendet. Ein Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Einbrüchen in der Umgebung kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

