PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbrüche in Kindergärten - Zeugenhinweise erbeten

Neuenbürg (ots)

Offenbar haben Unbekannte die ferienbedingte Abwesenheit ausgenutzt, sind gewaltsam in zwei Kindergärten eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Sachstand drang die Täterschaft zwischen Freitag und Mittwoch in einen Kindergarten in der Feldbergstraße, in Arnbach ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Zielgerichtet wurde ein Büroraum aufgesucht und dort sämtliches Inventar durchwühlt. Letztlich nahmen die Täter einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag an sich.

Der zweite Kindergarten, welcher im selben Zeitraum angegangen wurde, befindet sich im Friedrich-Silcher-Weg. Hier gelangten die Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere und hatten es ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert auf eScooter unterwegs

    Pforzheim (ots) - Mit über 2,2 Promille ist am Mittwochabend ein 18-Jähriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug am Boden liegend aufgefunden worden. Der 18-Jährige wurde gegen 23:30 Uhr von Beamten in der Lindenstraße aufgefunden und nach seinem Wohlbefinden gefragt. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Als er dennoch seinen Scooter nahm und losfuhr, ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 19:19

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Pkw durchbricht Pfinzgeländer, Fahrerin blieb unverletzt

    Pforzheim (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) kam es gegen 17.15 Uhr in Keltern-Weiler zu einem Verkehrsunfall bei dem größerer Sachschaden entstand. Den Ermittlungen zu Folge wollte eine 30-jährige Fahrerin eines Renault von der Birkigstraße aus nach links in die Hauptstraße abbiegen. Aus vermutlich technischen Gründen geriet sie kurz nach dem Abbiegevorgang ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:02

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Wohnungseinbruch sucht die Polizei Zeugen

    Pforzheim (ots) - Ein Einbrecher wurde während der Tat von der Mieterin überrascht und flüchtet unerkannt. Am Dienstagmorgen, gegen halb elf verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Bismarckstraße. Zunächst durchwühlte er die Räumlichkeiten nach Beute und machte sich dann mittels Werkzeugs daran, einen Tresor zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren