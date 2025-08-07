Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbrüche in Kindergärten - Zeugenhinweise erbeten

Neuenbürg (ots)

Offenbar haben Unbekannte die ferienbedingte Abwesenheit ausgenutzt, sind gewaltsam in zwei Kindergärten eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Sachstand drang die Täterschaft zwischen Freitag und Mittwoch in einen Kindergarten in der Feldbergstraße, in Arnbach ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Zielgerichtet wurde ein Büroraum aufgesucht und dort sämtliches Inventar durchwühlt. Letztlich nahmen die Täter einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag an sich.

Der zweite Kindergarten, welcher im selben Zeitraum angegangen wurde, befindet sich im Friedrich-Silcher-Weg. Hier gelangten die Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere und hatten es ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

