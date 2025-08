Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Wohnungseinbruch sucht die Polizei Zeugen

Pforzheim (ots)

Ein Einbrecher wurde während der Tat von der Mieterin überrascht und flüchtet unerkannt.

Am Dienstagmorgen, gegen halb elf verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Bismarckstraße. Zunächst durchwühlte er die Räumlichkeiten nach Beute und machte sich dann mittels Werkzeugs daran, einen Tresor zu öffnen. Durch den Lärm wurde die Mieterin aufmerksam, die zu diesem Zeitpunkt in einem angrenzenden Zimmer schlief. Als sie den Täter konfrontierte, rannte dieser aus dem Mehrparteienhaus in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Leider konnte von dem Einbrecher keine Personenbeschreibung erhoben werden. Sollte dennoch jemand sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch, bzw. Täter machen können, wird er gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell