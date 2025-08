POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Pkw durchbricht Pfinzgeländer, Fahrerin blieb unverletzt

Pforzheim (ots) - Ein 40-Jähriger wurde am Dienstagmittag bei dem Versuch des Diebstahls in einem Baumarkt in Pforzheim von Mitarbeitern beobachtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte ein 40-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr verschiedene Ware aus einem Baumarkt auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim zu entwenden. Aufmerksame Mitarbeiter konnten den ...

