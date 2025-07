POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bad Bentheim (ots) - Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Bauwagen an der Straße Im Sieringhoek in Bad Bentheim einzubrechen. Sie beschädigten zwei Türen, gelangten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nicht in den Bauwagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer ...

