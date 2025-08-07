PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - E-Scooterfahrerin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Nagold (ots)

Eine 34-jährige E-Scooterfahrerin versuchte sich am Dienstagabend zunächst durch Flucht und anschließend durch leisten von Widerstand einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Polizeibeamte des Polizeirevier Nagold am Dienstagabend in Nagold in der Iselshauser Straße gegen 19 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf eine weibliche E-Scooterfahrerin aufmerksam, welche einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Die 34-Jährige versuchte sich zunächst durch fußläufige Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf konnte die Frau durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei verweigerte sie sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste schließlich fixiert werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein Vortest ergab einen Wert von etwas über 2 Promille. Die 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert auf eScooter unterwegs

    Pforzheim (ots) - Mit über 2,2 Promille ist am Mittwochabend ein 18-Jähriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug am Boden liegend aufgefunden worden. Der 18-Jährige wurde gegen 23:30 Uhr von Beamten in der Lindenstraße aufgefunden und nach seinem Wohlbefinden gefragt. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Als er dennoch seinen Scooter nahm und losfuhr, ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 19:19

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Pkw durchbricht Pfinzgeländer, Fahrerin blieb unverletzt

    Pforzheim (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) kam es gegen 17.15 Uhr in Keltern-Weiler zu einem Verkehrsunfall bei dem größerer Sachschaden entstand. Den Ermittlungen zu Folge wollte eine 30-jährige Fahrerin eines Renault von der Birkigstraße aus nach links in die Hauptstraße abbiegen. Aus vermutlich technischen Gründen geriet sie kurz nach dem Abbiegevorgang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren