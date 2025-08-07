Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - E-Scooterfahrerin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Nagold (ots)

Eine 34-jährige E-Scooterfahrerin versuchte sich am Dienstagabend zunächst durch Flucht und anschließend durch leisten von Widerstand einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Polizeibeamte des Polizeirevier Nagold am Dienstagabend in Nagold in der Iselshauser Straße gegen 19 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf eine weibliche E-Scooterfahrerin aufmerksam, welche einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Die 34-Jährige versuchte sich zunächst durch fußläufige Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf konnte die Frau durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei verweigerte sie sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste schließlich fixiert werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein Vortest ergab einen Wert von etwas über 2 Promille. Die 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

