POL-OG: Offenburg - Schmierereien, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochmittag in der Rheintalstraße. Ein mit fast vier Promille alkoholisierter Mercedes-Lenker befuhr gegen 12 Uhr die Rheinstraße von Achern kommend in Richtung "Bosch-Kreuzung". Aufgrund des starken Alkoholeinflusses fuhr er an der Kreuzung zur K3749 einem verkehrsbedingt an der roten Lichtzeichenanlage stehenden Sattelzug ...

