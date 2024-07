Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von zwei Motorrädern

Bad Hönningen (ots)

Im Verlauf des gestrigen Dienstag wurden im Schloßweg im Bereich der dortigen Mietgaragen zwei Motorräder durch unbekannte Täter entwendet. Die Motorräder standen zum Tatzeitpunkt auf dem Platz vor den Garagen. In einem Fall handelt es sich um eine Enduro der Marke KTM in weiß mit orangen und blauen Elementen. Das zweite gestohlene Motorrad ist von der eher unbekannten französischen Marke DAB Motors in der Farbe schwarz. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Motorräder bitte an die Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de.

