Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Bühl (ots)

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochmittag in der Rheintalstraße. Ein mit fast vier Promille alkoholisierter Mercedes-Lenker befuhr gegen 12 Uhr die Rheinstraße von Achern kommend in Richtung "Bosch-Kreuzung". Aufgrund des starken Alkoholeinflusses fuhr er an der Kreuzung zur K3749 einem verkehrsbedingt an der roten Lichtzeichenanlage stehenden Sattelzug auf. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte neben diversen geleerten Flaschen Alkohol auch Betäubungsmittel im Mercedes des 40-Jährigen festgestellt werden. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher auch seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einem Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell